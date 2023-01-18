Bartın'da kruvaziyer, limandaki usturmaçalara çarptı
Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarına gelen kruvaziyer 'Astoria Grande', limanda bulunan usturmaçalara çarptı. Geminin gövdesinde hasar oluştu.
Rusya’dan denize açılan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, İstanbul'a gitti. Denize açılan dün gece yeniden kruvaziyer, bu sabah Amasra açıklarına geldi. Kruvaziyer, limana girdiği sırada saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle usturmaçalara çarptı.
HASAR OLUŞTU
385 yolcu, 283 kişilik personelin bulunduğu gemi, limandan çıkarak açıkta beklemeye başladı. Geminin yan tarafında darbelerden dolayı hasar oluştu. Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı botla ise çevre güvenliği alındı.
GEMİYE DALGIÇLAR GİTTİ
Geminin yoluna devam edip etmeyeceğinin henüz belli olmadığı öğrenildi.
Öte yandan gemideki hasarı tespit etmek için limanın 100 metre açığında bulunan gemiye dalgıçlar gitti.
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