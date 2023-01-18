Bartın'da kruvaziyer, limandaki usturmaçalara çarptı

Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarına gelen kruvaziyer 'Astoria Grande', limanda bulunan usturmaçalara çarptı. Geminin gövdesinde hasar oluştu.

DHA
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 11:25
Bartın'da kruvaziyer, limandaki usturmaçalara çarptı
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Rusya’dan denize açılan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, İstanbul'a gitti. Denize açılan dün gece yeniden kruvaziyer, bu sabah Amasra açıklarına geldi. Kruvaziyer, limana girdiği sırada saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle usturmaçalara çarptı.

HASAR OLUŞTU

385 yolcu, 283 kişilik personelin bulunduğu gemi, limandan çıkarak açıkta beklemeye başladı. Geminin yan tarafında darbelerden dolayı hasar oluştu. Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı botla ise çevre güvenliği alındı.

GEMİYE DALGIÇLAR GİTTİ

Geminin yoluna devam edip etmeyeceğinin henüz belli olmadığı öğrenildi. 

Öte yandan gemideki hasarı tespit etmek için limanın 100 metre açığında bulunan gemiye dalgıçlar gitti.


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