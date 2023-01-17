Mahkeme Paşalimanı’nın satışı için ihtiyati tedbir koydu!

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 12:44

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 12:46

'Birleşmiş Milletler (BM) Ossakawa Dünya Çevre Ödülü'ne aday gösterilen ve 'Tüm zamanların en başarılı Türk çevrecisi' seçilen Dr. Binbaşı Halis Temel'in yeşerttiği Paşalimanı Koyu, kurduğu Doktor Binbaşı Halis Temel Vakfı'nca satılmasının tartışmaları sürerken mahkeme satışa 'ihtiyati tedbir' koydu.

Paşalimanı Koyu'ndaki 21 parselden oluşan toplam 120 dönüm arsanın satışı için ilk olarak geçen yıl 7 Mart'ta ihale yapıldı ancak yeterli katılım olmadığı gerekçesiyle ertelendi. 28 Mart'a ikinci kez yapılan ihaleye, ALDO Enerji ile AKT Enerji şirketleri katıldı. 385 milyon lira ile en yüksek teklifi veren ALDO Enerji Şirketi, ihaleyi kazandı.

Halis Temel'in 9 mirasçısından Timur Temel, ihaleyi mahkemeye taşındı. İzmir 17'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ihalenin iptali için dava açıldı. Yargılama sürerken, dava sonuna kadar taşınmazların devrinin önlenmesi amacıyla tapu kaydına ihtiyati tedbir koyuldu.

Çevrecilerin, Temel'in 91 yıllık yaşamında 50 bin ağaçla yeşillendirdiği alanın satış sonrası yapılaşma ile bozulacağını iddia edrken, bölgenin birinci derece sit alanı olduğu ve yapılaşmanın da olası olamadığı kaydedildi.