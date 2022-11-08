Bartın'da maden faciasının yaşandığı müdürlüğe yeni atamalar yapıldı

08 Kasım 2022 Salı, 18:08

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında yaşanan ve 42 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Amasra Müessese Müdürlüğü'ne üretimden sorumlu müdür yardımcısı ve işletme müdürü atamaları yapıldı.

Zonguldak Armutçuk Müessese Müdür Yardımcısı Cüneyt Yamudi, Amasra Müessese Müdürlüğü’ne üretimden sorumlu müdür yardımcısı olarak, Zonguldak Gelik İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan Batuhan Yaşar ise işletme müdürü olarak atandı.

MÜESSESE MÜDÜRÜ DAHİL 8 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Ocakta meydana gelen facianın ardından yürütülen soruşturma kapsamında, Amasra Sulh Ceza Hakimliği, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, TTK Amasra Müessese İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, teknikten sorumlu müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, TTK Amasra Müessese İşletme Baş Mühendisi Mehmet Tural, iş güvenliği şube müdür vekili Volkan Soylu, maden mühendisi Levent Aydın, maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş ve emniyet mühendisi Şahan Kahraman'ın ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan tutuklanmalarına karar verilmişti.

Yamudi ve Yaşar’ın görevlerine başladıkları öğrenildi.

Öte yandan Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen bilirkişi ön raporunda, TTK'ye bağlı ATİM'de maden havalandırmasının iyileştirilmesine dair hayata geçmeyen yatırım ve iyileştirme projelerinin kazanın meydana gelmesinde önemli rol oynadığı kaydedilmişti.