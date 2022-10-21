Uğurcan Çakır'ın eldivenleri, Bartınlı madenci aileleri için açık artırmada

"BARTIN’A DESTEK OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, “Maden kazasında yitirdiğimiz 41 madencimizin ailelerine destek olmak amacıyla Kurtaran Eller Kampanyası'nı başlatıyoruz. Kalemizin kurtarıcısı Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş maçında giydiği eldivenlerini açık artırmaya çıkarıyoruz. İlk teklifi de Başkanımız Sn. Ahmet Ağaoğlu 100 bin TL ile başlatıyor. Tüm Türkiye'yi Bartın'a destek olmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.