Bartın'da ölü yunus kıyıya vurdu
Bartın'ın İnkum tatil beldesinde ölü yunus kıyıya vurdu.
Sabah saatlerinde belde merkezindeki sahile vuran ölü yunusu görenler jandarmaya haber verdi.
Yapılan incelemede yunusun uzun süre önce öldüğü, kuyruk bölümü ve karın altında kesi izleri saptandı.
Ölü yunus için jandarma ekipleri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Yunusun yapılacak incelemenin ardından belediye ekiplerince gömüleceği belirtildi.
Yunusun, açıktaki bir geminin pervanesinin çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı!
- Gold Film'den 'Kızıl Goncalar' açıklaması
- FOX TV'yi Suudi Arabistan mı alıyor?
- Binayı taş ve sopa yağmuruna tuttular!
- Selvi'den, Ali Koç'a 'Erdoğan'lı yanıt
- Metroda 'Tevhid bayrağı' tartışması
- Fatih Camii’nde imama bıçaklı saldırı
- İbo Show'daki 'filtre'ye ilişkin açıklama: 'Mağdurum'
- Uyuşturucu kaçırırken yakalanıp tahliye olunur mu?
- Nasıl, zeki bir çocuk yetiştirilir?