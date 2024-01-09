Bartın'da ölü yunus kıyıya vurdu

Bartın'ın İnkum tatil beldesinde ölü yunus kıyıya vurdu.

DHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 14:26
Abone Ol google-news

Sabah saatlerinde belde merkezindeki sahile vuran ölü yunusu görenler jandarmaya haber verdi.

Yapılan incelemede yunusun uzun süre önce öldüğü, kuyruk bölümü ve karın altında kesi izleri saptandı.

Ölü yunus için jandarma ekipleri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Yunusun yapılacak incelemenin ardından belediye ekiplerince gömüleceği belirtildi.

Yunusun, açıktaki bir geminin pervanesinin çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.


Bartın Yunus sahil

İlgili Haberler

İsrail, Han Yunus'taki işgalini genişletti

İsrail, Han Yunus'taki işgalini genişletti
Yunus Akgün'lü Leicester City, Huddersfield Town'a acımadı: 3 puana 4 golle ulaştı!

Yunus Akgün'lü Leicester City, Huddersfield Town'a acımadı: 3 puana 4 golle ulaştı!
Nobel ödüllü Profesör Muhammed Yunus'a hapis cezası

Nobel ödüllü Profesör Muhammed Yunus'a hapis cezası

En Çok Okunan Haberler