Nobel ödüllü Profesör Muhammed Yunus'a hapis cezası

Yayınlanma: 02.01.2024 - 13:17

Güncelleme: 02.01.2024 - 13:17

Bangladeş'teki bir mahkeme, Nobel ödüllü Muhammed Yunus'u ülkenin çalışma yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle altı ay hapis cezasına çarptırdı. Prof Yunus'un destekçileri davanın siyasi amaçlı olduğunu savundu.

Yunus ve kurduğu firmalardan biri olan Grameen Telecom'dan üç meslektaşı, çalışanları için bir sosyal yardım fonu oluşturmamaktan suçlu bulunurken suçlamaları reddedip temyizler beklenirken kefaletle serbest bırakıldılar. Kararın ardından yaptığı açıklamada Prof Yunus, "Avukatlarımın mahkemede ikna edici bir şekilde savunduğu gibi, hakkımdaki bu karar tüm hukuki içtihatlara ve mantığa aykırıdır. Bangladeş halkını adaletsizliğe karşı tek bir ses olarak, her bir vatandaşımız için demokrasi ve insan hakları lehine konuşmaya çağırıyorum" dedi.

Uluslararası alanda "yoksulların bankacısı" olarak bilinen 83 yaşındaki Yunus, milyonları yoksulluktan kurtarmaya yardımcı olan öncü bir mikro-finans kredi sistemi kurmasıyla tanınıyor. Prof Yunus ve Grameen Bankası, 2006 yılında öncü çalışmaları nedeniyle ortaklaşa Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Kararı tartışan avukatlarından biri olan Abdullah Al Mamun, BBC'ye şunları söyledi:

"Bu eşi görülmemiş bir karardı. Davada gerekli yasal süreç takip edilmedi ve aceleyle karara bağlandı. Tüm amaç uluslararası itibarına zarar vermek. Bu karara itiraz ediyoruz"

Yunus'un avukatları, onun iş kanunu ihlalleri ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle 100'den fazla başka suçlamayla karşı karşıya olduğunu açıklarken, Başbakan Hasina Sheikh Yunus'u yoksulların "kan emicisi" olarak tanımlamış ve Grameen Bank'ı fahiş faiz oranları uygulamakla suçladı.

BM özel raportörü olarak çalışan Uluslararası Af Örgütü'nün eski insan hakları örgütü başkanı Irene Khan Pazartesi günkü kararda hazır bulunurken, AFP haber ajansına mahkumiyetin "adaletin gülünç bir örneği" olduğunu söyledi. Ağustos ayında 170'den fazla küresel isim Hasina'ya Prof Yunus'a yönelik "zulmü" durdurma çağrısında bulundu. İmzacıları arasında eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Virgin Group kurucusu Richard Branson ve U2 solisti Bono'nun da yer aldığı mektupta, Prof Yunus'a yönelik sürekli "adli tacizin" durdurulması talep edildi. Hasina, Yunus'a karşı devam eden yasal işlemleri değerlendirmek üzere uluslararası uzmanları ağırladığını söyledi.

Hasina ile Profesör Yunus arasındaki sürtüşmeye neyin yol açtığı belli değil ancak ünlü ekonomistin destekçileri, bir zamanlar iktidardaki Awami Birliği'ne rakip olacak bir siyasi parti kurmayı düşündüğü için hükümetin kendisini itibarsızlaştırmaya çalıştığını söyledi.