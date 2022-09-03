Bartın'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı, taşkın meydana geldi
Bartın'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı noktalarda taşkın meydana geldi. Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldesinde 100'e yakın ev ve iş yerini su basarken, Bartın ile Karabük yolu Abdipaşa mevkisi taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle yamaçlardan akan sular taşkınlara neden oldu.
Ulus ilçesi ve Abdipaşa Belde merkezinde bulunan 100’e yakın evin alt katları ile iş yerlerini su bastı. Abdipaşa beldesinde bir ahırdaki büyükbaşlar yurttaşlar tarafından kurtarıldı.
AFAD ve itfaiye ekipleri, Ulus- Abdipaşa yolu üzerinde taşkın nedeniyle otomobillerde mahsur kalanları kurtardı.
İlçeye bağlı Sarnıç köyünde yol çöktü. Bartın- Karabük yolu Abdipaşa mevkisi taşkın nedeniyle trafiğe kapandı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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