Bartın'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı, taşkın meydana geldi

03 Eylül 2022 Cumartesi, 18:21

Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle yamaçlardan akan sular taşkınlara neden oldu.

Ulus ilçesi ve Abdipaşa Belde merkezinde bulunan 100’e yakın evin alt katları ile iş yerlerini su bastı. Abdipaşa beldesinde bir ahırdaki büyükbaşlar yurttaşlar tarafından kurtarıldı.

AFAD ve itfaiye ekipleri, Ulus- Abdipaşa yolu üzerinde taşkın nedeniyle otomobillerde mahsur kalanları kurtardı.

İlçeye bağlı Sarnıç köyünde yol çöktü. Bartın- Karabük yolu Abdipaşa mevkisi taşkın nedeniyle trafiğe kapandı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.