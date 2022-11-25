Bartın'da şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı
Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Kıyıya vuran dalgaların boyu yaklaşık 4 metreyi buldu.
Kentte saatteki hızı 45 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu yaklaşık 4 metreyi buldu. Küçük limanda yurttaşlar kayalara çarparak yükselen dalgaları cep telefonuna kaydetti.
Yurttaşlar zaman zaman dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Balıkçı tekneleri limana demirledi. Balıkçılar, halatları sağlamlaştırarak, teknelerinin hasar görmesini engellemeye çalıştı.
Amasra limanına yanaşan ‘tekne kaptanı Ali Yılmaz, kötü hava şartları nedeniyle denize açılamadıklarını söyledi. Amasra Belediyesi, anonslar yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
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