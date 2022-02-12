Bartın’da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Bartın'da uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddiası 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kod adı: “Kek” verilen operasyon kapsamından zanlıların uyuşturucu hapları dikkat çekmemek için kek paketlerinde taşıdıkları ortaya çıktı.
Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getirdikleri tespit edilen biri kadın 8 şüphelinin yakalanması için Bartın, Zonguldak ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda zanlıların ev ve işyerlerinde arama yapılan aralamalardaçok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucu hapları kek paketlerinin içine gizlenmiş bir şekilde taşıdıklarını belirlenen M.D., Y.Ç, S.İ., H.B, S.Ö., G.K., R.D. ve S.M. isimli şahsılar gözaltına alındı. Bartın merkezli 3 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan biri kadın 8 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından Bartın Adliyesine sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan zanlılarından 2’si serbest bırakılırken, 6 kişi “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sevk edilen M.D., Y.Ç., H.B. ve S.M. tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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