İletişim Başkanlığı Bartın haberlerine 'dezenformasyon' dedi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan 'Dezenformasyonla Mücadele Birimi' Bartın’da yaşanan maden faciası ile ilgili haberlerin “dezenformasyon” olduğunu öne sürdü.
Bartın'ın Amasra ilçesinde cuma günü akşam saatlerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında bir patlama meydana geldi. Grizu patlaması üzerine durulan olayda 41 madenci hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı, 58 işçi ise kurtarıldı.
Maden kazasının ardından ortaya çıkan Sayıştay raporunda Amasra'daki maden ocağında, üretim derinliğinin 300 metreye ulaştığı, çalışılan damarlarda gaz içeriklerinin yüksek olduğu, ani gaz degajı ve grizu patlama riski arttığı konusunda uyardığı bulunulduğu yazıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni’nin 9-16 Ekim tarihlerindeki haber ve içeriklere odaklanan ikinci sayısını yayımladı.
‘Sayıştay Raporlarındaki Öneriler Dikkate Alınmadı İddiası’, ‘Soma ve Ermenek Kazalarından Sonra Gerekli İyileştirmeler Yapılmadı İddiası’, ‘Kurum Degaj Yönergesi Uygulanmadı İddiası’, “haftanın yalan haberleri” olarak sıralandı.
Sayıştay raporlarının açık ifadeleri sonrasında gelen katliamın ardından yeterli önlemlerin alınmadığına işaret eden haberlere yanıt veren söz konusu "Dezenformasyon Bülteni", "Madenlerde yo¨netmelik ve mevzuatların uygulanmasına yo¨nelik veriler, tu¨m iddiaları c¸u¨ru¨tu¨r niteliktedir" iddiasında bulundu ve tüm önlemlerin alındığını öne sürdü.
SOMA VE ERMENEK FACİASINA DA DEĞİNİLDİ
Toplam 319 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Soma ve Ermenek’teki maden facialarına da değinilen raporda, önceki yıllarda meydana gelen kazaların ardından tedbir ve denetim konusunda gerekli çalışmalarına yapılmadığına yönelik eleştirilerin de doğru olmadığı iddia edildi.
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