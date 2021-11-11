Başak Demirtaş'a hapis cezası verildi

11 Kasım 2021 Perşembe, 15:52

Başak Demirtaş’a, 'gerçeğe aykırı bir sağlık raporu aldığı' iddiasıyla 3 Mart 2018 tarihinde açılan dava sonuçlandı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Başak Demirtaş ile raporu düzenleyen doktor R.B.'ye 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Demirtaş'ın avukatları yaptığı açıklamada, "Söz konusu dönemde Başak Demirtaş ağır sağlık sorunları yaşamaktaydı. Karnındaki bebeğini yitirmesi ve buna bağlı sağlık sorunları nedeniyle 4 Kasım 2015, 12 Kasım 2015, 16 Kasım 2015, 23 Kasım 2015, 25 Kasım 2015, 28 Kasım 2015, 30 Kasım 2015, 7 Aralık 2015 ve 9 Aralık 2015 tarihlerinde hastanede muayene edilmiş ve tedavi görmüş, bu tarihlerin ikisinde de operasyon geçirmiştir" denildi.

"Bu hatanın ortaya çıkması için Aile Sağlık Merkezi'nin poliklinik kayıt defterinin incelenmesi yeterlidir" denilen açıklamanın tamamı şu şekilde: