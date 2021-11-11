Başak Demirtaş'a hapis cezası verildi
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Başak Demirtaş’a, 'gerçeğe aykırı bir sağlık raporu aldığı' iddiasıyla 3 Mart 2018 tarihinde açılan dava sonuçlandı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Başak Demirtaş ile raporu düzenleyen doktor R.B.'ye 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
Demirtaş'ın avukatları yaptığı açıklamada, "Söz konusu dönemde Başak Demirtaş ağır sağlık sorunları yaşamaktaydı. Karnındaki bebeğini yitirmesi ve buna bağlı sağlık sorunları nedeniyle 4 Kasım 2015, 12 Kasım 2015, 16 Kasım 2015, 23 Kasım 2015, 25 Kasım 2015, 28 Kasım 2015, 30 Kasım 2015, 7 Aralık 2015 ve 9 Aralık 2015 tarihlerinde hastanede muayene edilmiş ve tedavi görmüş, bu tarihlerin ikisinde de operasyon geçirmiştir" denildi.
"Bu hatanın ortaya çıkması için Aile Sağlık Merkezi'nin poliklinik kayıt defterinin incelenmesi yeterlidir" denilen açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Müvekkilimiz Başak Demirtaş’a, gerçeğe aykırı bir sağlık raporu aldığı iddiasıyla 3 Mart 2018 tarihinde açılan davada, 10 Kasım 2021 tarihinde, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, raporu düzenleyen Dr. R. B. ile birlikte 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Söz konusu dönemde Başak Demirtaş ağır sağlık sorunları yaşamaktaydı. Karnındaki bebeğini yitirmesi ve buna bağlı sağlık sorunları nedeniyle 4 Kasım 2015, 12 Kasım 2015, 16 Kasım 2015, 23 Kasım 2015, 25 Kasım 2015, 28 Kasım 2015, 30 Kasım 2015, 7 Aralık 2015 ve 9 Aralık 2015 tarihlerinde hastanede muayene edilmiş ve tedavi görmüş, bu tarihlerin ikisinde de operasyon geçirmiştir.
Tedavisinin uzun süreceğinin anlaşılması üzerine, yerine bir başka öğretmen görevlendirilmesi ve böylece öğrencilerinin mağdur olmamasının sağlanması için 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında, kendi isteğiyle ücretsiz izne ayrılmıştır.
Başak Demirtaş, sağlık sorunları devam ediyorken 11 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır Kayapınar Aile Sağlık Merkezi'ne giderek muayene olmuş, hakkında beş günlük sağlık raporu düzenlenmiştir. Ancak kendisine verilen ve onun tarafından da görev yaptığı okula sunulan rapor nüshasında, raporun düzenlenme tarihi hatalı bir şekilde, 14 Aralık 2015 olarak yazılmıştır.
Bu hatanın ortaya çıkması için Aile Sağlık Merkezi'nin poliklinik kayıt defterinin incelenmesi yeterlidir. Nitekim, mahkeme dosyasında bulunan poliklinik kayıt defterinin fotokopisinde, Başak Demirtaş’ın 11 Aralık 2015 tarihinde muayene olup rapor aldığı sabittir. Bu açık gerçeğin teyit edilmesi için mahkeme, poliklinik defterinin aslının getirilerek incelenmesi yönünde karar vermiş ancak poliklinik kayıt defterinin aslı mahkemeye gönderilmemiştir. Bu yetmezmiş gibi mahkeme de gerçek tarihin yazılı olduğu kayıt defterinin aslını görmeden karar vermiştir.
Gerçekler ortadayken Başak Demirtaş’a böyle bir yargılama sonucunda ceza verilmesi açık bir hukuksuzluk, büyük bir haksızlıktır. Kararın, Başak Demirtaş’ın gündeme geldiği ve hedef alındığı bugünlerde çıkması tesadüf değildir, kolektif bir cezalandırma anlayışını içeren anlayışın ürünüdür.
Tüm bu duruma rağmen hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Kararın, Bölge Adliye Mahkemesi'nde bozulacağı ve adaletin yerini bulacağı yönündeki inancımızı koruyoruz."
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