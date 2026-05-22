Başak Gürkan Arslan cinayeti davası 3 Haziran’da başlıyor: ‘Babam tuttu, dedem katletti’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, çocuğunun gözü önünde kayınpederi ve eşi tarafından 22 yerinden bıçaklanarak öldürülen Başak Gürkan Arslan cinayetine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Duruşma 3 Haziran’da Ankara’da görülecek.

Dokuz aydır ablasının katillerinin yargılanmasını bekleyen Yaprak Gürkan Cumhuriyet’e konuştu. Gürkan, “İlk ifadede kayınpeder ‘boşanma aşamasındaki mal paylaşımı nedeni ile’ cinayeti işlediklerini söylerken sonra ‘namus meselesi’ diyerek yalan ifade vermeye başladı. İftira atıp daha az ceza alarak sıyrılmak istiyorlar” diye isyan ederek Adalet Bakanlığı’na seslendi. Beş yaşındaki çocuğun önünde işlenen vahşice katliamdan sonra çocuğun psikolojisinin çok kötü olduğunu anlatan Gürkan, “Çocuk hâlâ annesini sayıklıyor. Babam annemi saçından tuttu, dedem üzerine oturup boğazını kesti diyor. Çocuk hâlâ kan ve kemik gördüğünden bahsediyor” dedi.