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Başakşehir'de başına taşla vurularak öldürülmüş kadın cesedi bulundu

Başakşehir'de başına taşla vurularak öldürülmüş kadın cesedi bulundu

20.06.2026 00:26:00
Güncellenme:
AA
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Başakşehir'de başına taşla vurularak öldürülmüş kadın cesedi bulundu

İstanbul Başakşehir'de boş arazide bir kadının cansız bedeni bulundu. Başına taşla vurularak öldürüldüğü belirlenen kadının erkek arkadaşı olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

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Başakşehir'de boş arazide başına taşla vurularak öldürülmüş kadın cesedi bulundu.

Şahintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan bir kadını gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler kadının kafasına taşla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde cesetin S.Ç'ye ait olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kadının erkek arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli V.Ç.'yi gözaltına aldı.

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