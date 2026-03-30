Başakşehir'de zincirleme kaza: Kalbi duran polis hayata döndürüldü, yaralılar var!

Başakşehir, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkisinde polisleri taşıyan servis aracının da aralarında olduğu zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 1 polis şehit olmuş, 1’i ağır 17 polis memuru ise yaralanmıştı.

Şehit olan polis memuruna hastanede uzun süreli kalp masajı uygulandı ve hayata döndürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında 1 polisimiz hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 17 polis memurumuz ise yaralanmıştı. Hayatını kaybeden polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır. Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür. Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.