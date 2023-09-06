Başakşehir metrosu çalışıyor mu? 6 Eylül 2023 İstanbul'da metrolar çalışıyor mu? M3 Kirazlı - Kayaşehir metro hattı ne zaman açılacak?

Yayınlanma: 06.09.2023 - 10:11

Güncelleme: 06.09.2023 - 10:11

Başakşehir metrosunun çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. İstanbul'da dün akşam etkili olan yağış sonrası sel ve su baskınları meydana geldi. Peki, Başakşehir metrosu çalışıyor mu? İstanbul'da metrolar çalışıyor mu? M3 Kirazlı - Kayaşehir metro hattı ne zaman açılacak? İşte o açıklama...

BAŞAKŞEHİR METROSU ÇALIŞIYOR MU?

Açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır. Araçlarımız Siteler ve Turgut Özal istasyonlarımızda durmayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sağanak sonrası Kayaşehir Merkez istasyonu yurttaşların güvenliği için kapatılmıştı.