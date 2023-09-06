Başakşehir metrosu çalışıyor mu? 6 Eylül 2023 İstanbul'da metrolar çalışıyor mu? M3 Kirazlı - Kayaşehir metro hattı ne zaman açılacak?
İstanbul'da dün akşam meydana sel felaketi can aldı. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece en fazla etkilenen ilçelerden oldu. Selden etkilenen yurttaşlar Başakşehir metrosunun çalışıp çalışmadığını merak etti. Peki, Başakşehir metrosu çalışıyor mu? İstanbul'da metrolar çalışıyor mu? M3 Kirazlı - Kayaşehir metro hattı ne zaman açılacak?
Başakşehir metrosunun çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. İstanbul'da dün akşam etkili olan yağış sonrası sel ve su baskınları meydana geldi. Peki, Başakşehir metrosu çalışıyor mu? İstanbul'da metrolar çalışıyor mu? M3 Kirazlı - Kayaşehir metro hattı ne zaman açılacak? İşte o açıklama...
BAŞAKŞEHİR METROSU ÇALIŞIYOR MU?
Açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır. Araçlarımız Siteler ve Turgut Özal istasyonlarımızda durmayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.
Dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sağanak sonrası Kayaşehir Merkez istasyonu yurttaşların güvenliği için kapatılmıştı.
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