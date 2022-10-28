Son Dakika... İkitelli Sanayi Sitesi'nde patlama: Ölü ve yaralılar var

28 Ekim 2022 Cuma, 10:32

Başakşehir'de bulunan İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde patlama oldu. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi ölürken 4 kişi de yaralandı.

Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

patlamaya ilişkin İstanbul Valili'ği yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada "Bugün saat 10.00 sıralarında Başakşehir İlçemiz İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esenler Sanayi Sitesi 1. Blokta araç tamir-bakımı yapılan bir işyerinde patlama meydana gelmiştir. Olay yerine ivedilikle itfaiye, güvenlik, sağlık ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Alınan ilk bilgilere göre, olayda maalesef 1 işyeri çalışanı hayatını kaybetmiş, 3 işçi yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerimizce Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmiş olup, ekiplerimizin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Konuya ilişkin tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.