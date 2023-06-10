Son dakika... İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan fabrika yangını!

Son dakika haberi... Başakşehir'deki İkitelli organize sanayi bölgesinde 6 katlı bir fabrikanın çatı katında, plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 10.06.2023 - 17:25
Son dakika... İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan fabrika yangını!
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İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 katlı bir fabrikanın çatı katında yangın çıktı.

Plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın nedeniyle, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...


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