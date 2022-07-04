Başakşehir'de 18 yaşındaki şahsın cesedi bulundu
Başakşehir'de Çam ve Sakura Hastanesi'ne giden viyadüğün altında 18 yaşındaki Muhammet Faruk Ünlü'nün cesedi bulundu. Polisin olayla ilgili yaptığı ilk incelemede, intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.
İstanbul Başakşehir'de Çam ve Sakura Hastanesi'ne giden viyadüğün yaklaşık 50 metre altında erkek cesedi bulundu.
Hastanede görevli hemşirenin ihbarıyla, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yapılan incelemede cesedin, 18 yaşındaki Muhammet Faruk Ünlü'ye ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı. İntihar şüphesi üzerinde duran polis, çalışmalarını sürdürüyor.
Video Haberler
- Tarlasındaki çöpleri yakmak istedi, römork alev aldı
- Karaismailoğlu'nun Marmaray yolculuğu gündem oldu
- Lavanta balının kilosu 250 TL: Tadı hafif, şifalı
- İklim değişikliğinin Adana'ya etkisi: Tropik meyveler..
- Kadir Şeker'in tahliyesi bekleniyor
- İstanbul-İzmir yolunda feci kaza: 5 ölü
- AKP'li Turan'dan asgari ücret açıklaması
- Danimarka'da AVM saldırısı: 3 kişi öldü
- Kaza yapan araç, evin bahçesine uçtu: 1 yaralı
- Gürcistan’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigaraya dev zam
- Nevşin Mengü, Cem Küçük’ün 'kaset' tehdidini anlattı
- Memur zammı belli oldu!
- Eski AKP'liler: 'İpin ucu artık kaçmış'
- 'Artık bu şehirde yeri yoktur'
- 'Devlet hiç bu kadar ayağa düşmemişti'
- Ünlü ekonomistten endişelendiren dolar tahmini
- İstanbul’da yasak kararı!
- Trabzon’da da ‘cüppeli yürüyüş’
- Demirören'e tarih verdi