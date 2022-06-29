Bodrum'da kum dolu çuval içerisinde ceset bulundu

29 Haziran 2022 Çarşamba, 09:29

Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde, kum yığınından koku geldiğini fark eden yurttaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptıkları incelemede kum yığını altında bir çuvalla karşılaştı.

1 AY ÖNCE ÖLMÜŞ BİR ERKEK CESEDİ

Kum dolu çuvalda yapılan incelemede çürümeye başlayan ve yaklaşık bir ay önce öldüğü tahmin edilen yetişkin bir erkeğe ait ceset çıktı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.