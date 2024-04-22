Başakşehir’de 2 kişi beton bloğun altında kaldı

Başakşehir’de bahçede bulunan tuvaletin üzerine çıkan iki kişi, beton bloğun devrilmesi sonucu altında kalarak yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 07:46
Başakşehir’de 2 kişi beton bloğun altında kaldı
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Şamlar Mahallesi, Girit Çıkmazı sokakta, dün saat 18.30 sıralarında piknik yapmak için gelen 4 arkadaştan ikisi, boş arazide tuvalet olarak kullanılan yapının üst kısmına çıktı.

ÜZERLERİNE BETON BLOK DÜŞTÜ

Bir süre sonra aşağı atlayan iki kişinin üzerine beton blok düştü. Beton bloğun altında kalan yaralılar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sıkışan çocuklara yardım eden Nazmi Karahan, "Komşumuzun tuvalet diye kullandığı yerin üzerindeki betona çocuklar çıkıyorlar, herhalde üzerinde sallanıyorlar. Bu taş olduğu gibi üzerlerine düşüyor. Bir tanesi belinden yaralı, diğeri de tamamen taşın altında kalıyor. 7-8 kişi zorla biz bu taşı kaldırdık, çocuğu altından aldık. Ondan sonra ambulans aldı ve gitti. Olay bu kadar. Bir tanesi belinden yaralı, ötekinin durumu ağır. Çardakta oturuyorduk. Bağırış sesleri çıkınca, arkadaş koştu geldi, sonra bana haber verdi, ben geldim. Bunu zorla, şu kalas yardımıyla kaldırdık. Çocuğu altından aldık ama çocuğun durumu iç açıcı değil yani" dedi.


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