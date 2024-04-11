7 katlı binadan başına beton parçası düştü, ağır yaralandı

Hakkari'de kaldırımda yürürken 7 katlı binadan kopan beton parçası başına düşen Muhammet Kahraman (31), ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 14:22
7 katlı binadan başına beton parçası düştü, ağır yaralandı
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Olay, Bulak Mahallesi Bulvar Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çarşı merkezindeki 7 katlı binanın 5'inci katının balkonundan beton parçası düştü.

Düşen parçalar, kaldırımda yürüyen Muhammet Kahraman'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Kahraman, çevredekilerin yardımıyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, olayın yaşandığı bölgede güvenlik tedbiri alırken, Kahraman'ın yakınları hastaneye geldi. Azerbaycan'da, eczacılık fakültesinden yeni mezun olduğu öğrenilen Kahraman'ın hayati tehlikesinin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.


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