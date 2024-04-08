Çatak'ta belediye çevresindeki beton bariyerler kaldırıldı
Van'ın Çatak ilçesinde seçimi kazanan DEM Parti’li Belediye Başkanı Reşat Eraslan ve eş başkanı Gülten Baran'ın talimatlarıyla, belediyenin etrafındaki beton bariyerler kaldırıldı.
Çatak Belediyesi'ni kazanan DEM Parti’li Reşat Eraslan ve eş başkanı Gülten Baran'ın talimatıyla binanın etrafındaki beton bariyerler, iş makineleriyle kaldırıldı.
Çatak Belediye Başkanı Eraslan, belediyeciliğin, halkla önünde engel olmaması gerektiğini belirterek, “Seçim çalışmaları yaptığımızda halkımızın taleplerinin başında bariyerleri kaldırmamızı istiyorlardı. Biz de halkımızın talebi doğrultusunda bu duvarı yıkmaya başladık. Tüm halkımıza hayırlı olsun" dedi.
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