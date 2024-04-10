Antalya'da yapay şelalede gezen turistin ayağı betona sıkıştı

Antalya'da yapay şelaleyi gezerken betona sıkışarak ayağı kırılan turist, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 12:59
Antalya'da yapay şelalede gezen turistin ayağı betona sıkıştı
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Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde parktaki yapay şelalede gezinen İngiliz Kathren Busse, ayağını şelalenin betonuna sıkıştırdı.

Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince, yarım saat süren çalışmayla ayağı sıkıştığı yerden çıkartılan Busse, sedyeyle ambulansa taşındı.

İlçedeki özel hastaneye kaldırılan turistin ayağında kırık olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.


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