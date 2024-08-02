Başakşehir’de çocuğa taciz iddiası: Evini taşladılar

Başakşehir'de 8 yaşındaki bir kız çocuğunun taciz edildiği iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi. Toplanan öfkeli kalabalık kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Y.B.(35)'nin evini taşladı. Polis, kalabalığı biber gazı kullanarak dağıtırken, Y.B. gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 00:42
Başakşehir’de çocuğa taciz iddiası: Evini taşladılar
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Olay, akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 8 yaşındaki kız çocuğunun Y.B.(35) tarafından taciz edildiği iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi. Olayın ardından kaçmaya çalışan Y.B. çevredekiler tarafından yakalandı. 

Bir süre darbedilen Y.B.’nin eve kaçması üzerine toplanan kalabalık binayı taşladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kalabalığı dağıtmakta zorlanan polis ekipleri biber gazı kullanarak çevredekiler dağıttı. 

Gözaltına alınan Y.B. zırhlı polis aracıyla polis merkezine götürüldü. Y.B.'nin evinin önünde toplanan kalabalık evi taşlarken, Y.B.'yi linç etmek istedi. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Sokakta geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri gözaltına alınan Y.B.'yi zırhlı araçla polis merkezine götürdü.


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