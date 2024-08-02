Başakşehir’de çocuğa taciz iddiası: Evini taşladılar

Yayınlanma: 02.08.2024 - 00:42

Güncelleme: 02.08.2024 - 00:42

Olay, akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 8 yaşındaki kız çocuğunun Y.B.(35) tarafından taciz edildiği iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi. Olayın ardından kaçmaya çalışan Y.B. çevredekiler tarafından yakalandı.

Bir süre darbedilen Y.B.’nin eve kaçması üzerine toplanan kalabalık binayı taşladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kalabalığı dağıtmakta zorlanan polis ekipleri biber gazı kullanarak çevredekiler dağıttı.

Gözaltına alınan Y.B. zırhlı polis aracıyla polis merkezine götürüldü. Y.B.'nin evinin önünde toplanan kalabalık evi taşlarken, Y.B.'yi linç etmek istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Sokakta geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri gözaltına alınan Y.B.'yi zırhlı araçla polis merkezine götürdü.