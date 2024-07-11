Parkta çocuğa taciz iddiası: Yurttaşlar darbetti!

Yayınlanma: 11.07.2024 - 10:14

Güncelleme: 11.07.2024 - 10:23

Olay, geçtiğimiz hafta Fatih'teki Topkapı Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi parkta oyun oynayan küçük bir çocuğa cinsel organını gösterdi.

Çocuğun yakınları ve çevredekiler durumu fark ederek, şüpheliye tepki gösterdi. Kısa sürede toplanan kalabalıktan kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamacanın ardından yakalanarak darbedildi.

Aldığı darbeler sonucu kanlar içerisinde kalan şüpheli, yere yığıldı. Ayağa kalkmakta güçlük çeken şüpheliye, parktakiler tepki göstermeye devam etti.

Yaşananlar kameralara yansırken, şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.