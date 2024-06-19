Başakşehir'de eşi ve çocuklarını rehin alan şahıs tutuklandı

Başakşehir’de eşiyle tartıştıktan sonra çocuklarını rehin alan şahıs tutuklandı

İHA
Yayınlanma: 19.06.2024 - 21:28
Başakşehir'de eşi ve çocuklarını rehin alan şahıs tutuklandı
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Başakşehir’de eşiyle tartıştıktan sonra çocuklarını rehin alıp camdan sarkıtan yabancı uyruklu şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde 4 katlı binanın 3. katındaki dairede yaşayan yabancı uyruklu N.F., tartıştığı eşini evden çıkararak, evdeki 3, 5 ve 7 yaşlarındaki üç çocuğunu rehin almıştı. Çocuklarından birisini pencereden aşağı sarkıtan baba, özel harekat polislerinin operasyonu ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


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