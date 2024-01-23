8 yaşındaki çocuk, otelin havuzunda boğuldu

Ankara'nın Güdül ilçesinde 8 yaşındaki Agit Akdağ, ailesi ile konakladığı termal otelin havuzunda boğuldu.

DHA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 17:14
8 yaşındaki çocuk, otelin havuzunda boğuldu
Abone Ol google-news

Güdül'deki termal otelde, saat 12.30 sıralarında Agit Akdağ, ailesiyle konakladığı termal otelin çocuk havuzuna girdi.

Annesinin bir süreliğine havuzda yalnız bıraktığı Akdağ, suda boğuldu. Görevlilerce havuzdan çıkarılan Akdağ, ambulansla Ayaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOCUK KURTARILAMADI

Akdağ, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


İlgili Haberler

Tersanedeki yüzer havuz battı... 24 personel kurtarıldı!

Tersanedeki yüzer havuz battı... 24 personel kurtarıldı!
Acı olay... Üniversite öğrencisi yüzme havuzunda boğularak hayatını kaybetti

Acı olay... Üniversite öğrencisi yüzme havuzunda boğularak hayatını kaybetti
Yüzme havuzunda hayatını kaybetmişti: Üniversite öğrencisinin ölüm nedeni belli oldu

Yüzme havuzunda hayatını kaybetmişti: Üniversite öğrencisinin ölüm nedeni belli oldu

En Çok Okunan Haberler