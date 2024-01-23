8 yaşındaki çocuk, otelin havuzunda boğuldu
Ankara'nın Güdül ilçesinde 8 yaşındaki Agit Akdağ, ailesi ile konakladığı termal otelin havuzunda boğuldu.
Güdül'deki termal otelde, saat 12.30 sıralarında Agit Akdağ, ailesiyle konakladığı termal otelin çocuk havuzuna girdi.
Annesinin bir süreliğine havuzda yalnız bıraktığı Akdağ, suda boğuldu. Görevlilerce havuzdan çıkarılan Akdağ, ambulansla Ayaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÇOCUK KURTARILAMADI
Akdağ, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçe'ye Melissa Vargas müjdesi
- DNA örneği eşleşti!
- Ali Babacan'dan Gaye Erkan'a çağrı!
- Bankada hesabı olanlar dikkat!
- Muharrem İnce tarih verdi!
- Bahçeli'nin 'İsveç' kararı değişti!
- Yandaş şirketten 'İstanbul' anketi
- Sahte belgelerle milyarlık ihaleler
- ‘Tosuncuk’ cezaevinde konuştu!
- Emekli maaşında zam farkının ödeme tarihi belli oldu