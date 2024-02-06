Mersin'de acı ölüm: Irmağa düşen çocuk boğuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bisiklet sürerken ırmağa düşen Ahmed El Beşşar (12) boğuldu.

DHA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 16:35
Mersin'de acı ölüm: Irmağa düşen çocuk boğuldu
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Olay, dün saat 16.00 sıralarında 82 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Berdan Irmağı kenarında bisikleti süren Suriye uyruklu Ahmed El Beşşar, dengesini kaybederek suya düştü.

Gözden kaybolan çocuk için ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 20 saat süren aramalar sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin sudan çıkarttığı cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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