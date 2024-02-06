Mersin'de acı ölüm: Irmağa düşen çocuk boğuldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde bisiklet sürerken ırmağa düşen Ahmed El Beşşar (12) boğuldu.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında 82 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Berdan Irmağı kenarında bisikleti süren Suriye uyruklu Ahmed El Beşşar, dengesini kaybederek suya düştü.
Gözden kaybolan çocuk için ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 20 saat süren aramalar sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Ekiplerin sudan çıkarttığı cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı!
- Çağlayan'daki terör saldırısında yeni gelişme
- Bakan Koca'ya Hatay'da protesto
- Ünlü oyunculara 'belediye' şoku!
- Dikkat çeken 'Lütfü Savaş' açıklaması
- AKP'nin valiliğinde ‘etkinlik’ paniği!
- Kral 3. Charles'a kanser teşhisi kondu!
- Oy yoksa oyarım!
- Badou Ndiaye, Süper Lig ekibine imza attı!
- Hafize Gaye Erkan sosyal medya profilini güncelledi