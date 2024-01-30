Başakşehir'de kaçak göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı

Başakşehir'de kaçak göçmenleri Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne götüren otobüs yoldan çıkarak kaza yaptı.

DHA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 16:24
Başakşehir'de kaçak göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı
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Kaza, Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi üzerinde, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Çok sayıda kaçak göçmen, Arnavutköy'den Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne götürülmek üzere polis eşliğinde otobüse bindirildi.

Otobüs şoförü, yokuş aşağıya seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp toprağa saplandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Otobüste bulunan kaçak göçmenler, otobüsün camlarını kırarak dışarıya çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri kaçak göçmenleri Çevik Kuvvet otobüslerine bindirdi.

Kaçak göçmenler, Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.


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