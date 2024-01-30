Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:17
Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Kent merkezi ve Keşan ilçesinde yapılan denetimlerde 12 göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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