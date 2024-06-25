Başakşehir'de komşuların kavgası kanlı bitti!

Başakşehir'de aynı binada oturan komşular arasında kavga çıktı. Kavgada V.G. yanında bulunan silahla H.E.'yi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 10:43
Başakşehir'de komşuların kavgası kanlı bitti!
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Güvercintepe Mahallesi Tosun Sokak'ta, dün saat 20.00 sıralarında aynı binada oturan H.E. ile V.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

V.G. yanında bulunan silahla kavga ettiği H.E.'yi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan bina sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı H.E.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekipleri adreste inceleme yaparken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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