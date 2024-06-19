Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Isloch Minsk (Belarus) - La Fioraita (San Marino) eşleşmesi galibi oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.
RAMS Başakşehir, Belarus temsilcisi Isloch Minsk ile San Marino ekibi La Fiorita eşleşmesinde turu geçen tarafla 2. eleme turunda karşılaşacak.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta oynanacak.
RAMS Başakşehir, bu turdaki ilk maçı evinde, rövanşı ise deplasmanda yapacak.
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