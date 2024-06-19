Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Isloch Minsk (Belarus) - La Fioraita (San Marino) eşleşmesi galibi oldu.

AA
Yayınlanma: 19.06.2024 - 15:26
Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Abone Ol google-news

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

RAMS Başakşehir, Belarus temsilcisi Isloch Minsk ile San Marino ekibi La Fiorita eşleşmesinde turu geçen tarafla 2. eleme turunda karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta oynanacak.

RAMS Başakşehir, bu turdaki ilk maçı evinde, rövanşı ise deplasmanda yapacak.


Başakşehir haberleri UEFA Konferans Ligi haberleri kura çekimi haberleri

İlgili Haberler

20 yıllık dönem sona erdi: Başakşehir, Mahmut Tekdemir'e veda etti!

20 yıllık dönem sona erdi: Başakşehir, Mahmut Tekdemir'e veda etti!
RAMS Başakşehir farklı kazandı, Konferans Ligi'ne kaldı!

RAMS Başakşehir farklı kazandı, Konferans Ligi'ne kaldı!
Başakşehir ayrılığı duyurdu!

Başakşehir ayrılığı duyurdu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler