Başakşehir’de korkunç cinayet: Site otoparkına pusu kurdu, iş insanını vurdu

İstanbul Başakşehir’de bir iş insanı Abdülkadir Altuğrul, oturduğu sitenin otoparkında otomobilinden indiği esnada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Altuğrul olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 06:57
Başakşehir’de korkunç cinayet: Site otoparkına pusu kurdu, iş insanını vurdu
Abone Ol google-news

Olay, gece saatlerinde Başakşehir Mahallesi Mecidiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarihi Kapalı Çarşı'da işyeri olan iş insanı Abdülkadir Altuğrul, oturduğu sitenin otoparkına gelerek aracını park etti. Bu sırada, kimliği belirsiz bir kişi otomobilinden inen Altuğrul'a silahla ateş açtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu Altuğrul yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan sitedeki yurttaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Altuğrul'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı çalışma yaparak sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekiplerin incelemesinin ardından Abdülkadir Altuğrul'un cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olaydan kısa süre sonra bir kişiyi gözaltına aldı.


Başakşehir Cinayet İş İnsanı

İlgili Haberler

İş insanının aracına kurşun yağmuru... İnceleme başlatıldı!

İş insanının aracına kurşun yağmuru... İnceleme başlatıldı!
Ünlü iş insanından Fenerbahçe başkanlığı açıklaması: 'Neden başarısız olayım'

Ünlü iş insanından Fenerbahçe başkanlığı açıklaması: 'Neden başarısız olayım'
Takip ettiği iş insanına kurşun yağdırmıştı... Yakalandı!

Takip ettiği iş insanına kurşun yağdırmıştı... Yakalandı!

En Çok Okunan Haberler