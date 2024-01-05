Başakşehir’de korkunç cinayet: Site otoparkına pusu kurdu, iş insanını vurdu

Yayınlanma: 05.01.2024 - 06:57

Güncelleme: 05.01.2024 - 07:30

Olay, gece saatlerinde Başakşehir Mahallesi Mecidiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarihi Kapalı Çarşı'da işyeri olan iş insanı Abdülkadir Altuğrul, oturduğu sitenin otoparkına gelerek aracını park etti. Bu sırada, kimliği belirsiz bir kişi otomobilinden inen Altuğrul'a silahla ateş açtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu Altuğrul yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan sitedeki yurttaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Altuğrul'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı çalışma yaparak sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekiplerin incelemesinin ardından Abdülkadir Altuğrul'un cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olaydan kısa süre sonra bir kişiyi gözaltına aldı.