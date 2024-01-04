İş insanının aracına kurşun yağmuru... İnceleme başlatıldı!
Körfez'de bir iş insanının lüks otomobiline, seyir halindeki başka araçlardan defalarca ateş açıldı. İş insanı saldırıyı şans eseri yara almadan atlatırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde İlimtepe mevkiinde dün gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, iş insanı Arda A. otomobiliyle seyir halindeyken, plakası öğrenilemeyen iki araç tarafından takip edilmeye başlandı. Takip edildiğini fark eden Arda A. otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından şüpheliler, iş insanının aracına defalarca ateş etti. Şüpheliler kaçarken, Arda A. saldırıyı şans eseri yara almadan atlattı.
4 KİŞİ HAKKINDA ŞİKÂYETÇİ OLDU!
112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin kapı ve camlarına 10 kurşun isabet ettiği görüldü. İş insanı Arda A.’nın saldırıyı gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü İ.K., O.K. V.B. ile N.K. adlı şahıslardan şikâyetçi olduğu kaydedildi.
Jandarmanın olayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.
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