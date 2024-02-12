Başakşehir'de korkutan yangın: Patlama sesleri duyuldu!

Başakşehir'de iki katlı demir döküm atölyesinde ard arda üç patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 16:51
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Olay, saat 14.00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir demir döküm atölyesinde meydana geldi.

İddiaya göre, iki katlı atölyenin birinci katında bulunan endüksiyon kazanında sızıntı meydana geldi. Sızıntıyı fark eden çalışanlar atölyeden çıktıktan sonra ard arda 3 patlama yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlama sonrasında çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı patlama anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ÜÇ KEZ PATLAMA OLDU"

Olayı gören Volkan Açıl, "Tam kapının önündeydim. Dükkanımız burası zaten. Üç kez patlama oldu. İlki hafif bir patlamaydı. Büyük ihtimal herhalde çalışan arkadaşlar kaçıştı. Daha iyi oldu. Sonra ikinci üçüncü patlama oldu dışarıya alevler geldi. Hatta arabaların üstlerine geldi. Arabalar alev aldı, çektiler onları hemen. Sonra direkt itfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldi. Trafo diyorlar, içeride ocak var döküm işi yapıyorlar zaten. Ocak patladı diyorlar ama  tam olarak ne bilmiyorum, hala patlama tehlikesi var diyorlar şu anda.Yaralanan hiçkimse olmadı. İtfaiye zaten baktı içeri. Döküm işi yapıyorlar" diye konuştu.


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