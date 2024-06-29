Başakşehir’de Mall of İstanbul AVM’nin otoparkından korkutan yangın
İstanbul Başakşehir’de bulunan Mall of İstanbul AVM’nin açık otoparkında çıkan yangın, otluk alana sıçradı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, dün akşam saat 20.30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki Mall of İstanbul AVM’nin açık otoparkında çıktı.
Edinilen bilgiye göre, açık otoparkta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek otluk alana sıçradı.
Otopark ve otluk alandaki yangın ağaçlara da sirayet etti. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle TEM otoyolu yan yol bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Paniğe neden olan yangın, yurttaşlarıncep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Yaralı ve can kaybının olmadığı yangınla ilgili inceleme sürüyor.
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