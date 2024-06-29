Başakşehir’de Mall of İstanbul AVM’nin otoparkından korkutan yangın

İstanbul Başakşehir’de bulunan Mall of İstanbul AVM’nin açık otoparkında çıkan yangın, otluk alana sıçradı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 07:26
Başakşehir’de Mall of İstanbul AVM’nin otoparkından korkutan yangın
Abone Ol google-news

Yangın, dün akşam saat 20.30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki Mall of İstanbul AVM’nin açık otoparkında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, açık otoparkta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek otluk alana sıçradı.

Otopark ve otluk alandaki yangın ağaçlara da sirayet etti. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle TEM otoyolu yan yol bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Paniğe neden olan yangın, yurttaşlarıncep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Yaralı ve can kaybının olmadığı yangınla ilgili inceleme sürüyor.


AVM haberleri Yangın haberleri Mall Of İstanbul haberleri

İlgili Haberler

Amasya'da AVM yangını

Amasya'da AVM yangını
AVM’de çocuğa istismar: Cezası belli oldu!

AVM’de çocuğa istismar: Cezası belli oldu!
AVM ciroları martta yıllık yüzde 75,7 arttı

AVM ciroları martta yıllık yüzde 75,7 arttı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler