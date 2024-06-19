AVM’de çocuğa istismar: Cezası belli oldu!

Yayınlanma: 19.06.2024 - 10:39

Güncelleme: 19.06.2024 - 10:39

Olay, anne S. ile çocuklarının alışveriş için girdikleri mağazada yaşandı. Çocuklardan biri kıyafetleri denemek için soyunma kabinine girdiğinde, kardeşi ve annesi S. dışarıda bekledi.

HalkTV’de yer alan habere göre, çocuk ve ağabeyine denemesi için kıyafet getirirken başka bir kabinde perdesi aralık şekilde cinsel organıyla oynayan Firouzian'ı fark etti.

Firouzian, çocuğa eliyle ‘gel’ şeklinde işaret etti. Korkuyla kabin alanından çıkıp tekrar geri gelen çocuk, Firouzian’ın yine cinsel organıyla oynadığını gördü. Bu esnada Firouzian çocuğa ‘gel’ işareti yapmaya devam ederek çocuğu kabine çağırdı. Çocuk, durumu hemen annesine bildirdi.

Anne S., kabin alanına giderek aralık perdeden cinsel organıyla oynamaya devam eden Firouzian’ı gördü. Anne S. reyon görevlileri ve güvenlikleri çağırdı.

Mağaza görevlileri olay yerine geldiklerinde, kabin perdesinin kapalı olduğunu ve sanığın üzerinde ya da denediği kıyafetlerde herhangi bir anormallik görülmediğini belirtti.

MAĞAZA ÇALIŞANLARI DA İFADE VERDİ

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde savunması alınan Firouzian, suçlamaları kabul etmedi. Mağaza çalışanları da, mağdur çocuğun ve annesinin verdiği ifade doğrultusunda anlatımda bulundu.

Mahkeme, taciz eyleminin meydana gelmesi için olay yerinde ya da sanığın giymiş olduğu kıyafetlerin üzerinde herhangi bir ıslaklık bulunmasının şart olmadığına kanaat getirdi. Tanıkların ifadeleri ve tutarlı beyanları sonrasında suçun anlatıldığı şekilde işlendiği kabul edildi.

VERİLEN CEZADA ALT SINIRDAN UZAKLAŞILDI

Geçen 16 Nisan’da görülen duruşmada İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Firouzian’ın; çocuğun izlemesini isteyerek cinsel organıyla oynamasının cinsel taciz suçunu oluşturduğuna, mağdurun 18 yaşını doldurmaması gerekçesiyle de eylemin çocuğa karşı cinsel taciz suçunun kapsamında değerlendirilmesine karar verdi.

Eylemin, kamusal alanda teşhir suretiyle işlendiği de göz önünde bulunduruldu ve cezada artırım yapıldı. Firouzian’a verilen cezada alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verildi.

"SANIK İŞ İNSANI, SUÇA MEYİLLİ DEĞİL"

Sanık Firouzian, avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Avukat, itirazda Firouzian’ın İran vatandaşı olduğunu, annesinin kanser tedavisi amacıyla Türkiye’de bulunduğunu belirtti. Sanığın bir iş insanı olduğunu vurgulayıp ‘suça meyilli işsiz güçsüz takımına mensup olmadığı’ ifade edildi.

İtiraz dilekçesinde olayın Firouzian’ın kabinde pantolon denediği sırada perdenin dışarıdan açıldığı ve Firouzian’ın da Türkçe bilmediği için perdeyi örtmesi konusunda mağdura işarette bulunduğu şeklinde meydana geldiği vurgulandı.

Firouzian’ın pantolonları denediği süre boyunca iç çamaşırını hiç çıkartmadığının altı çizildi.