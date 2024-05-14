Başakşehir'de mobilya atölyesinde yangın paniği!

Başakşehir’de gece saatlerinde 3 katlı bir mobilya atölyesinin bodrum katında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ölen veya yaralanan olmadı.

İHA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 09:02
Başakşehir'de mobilya atölyesinde yangın paniği!
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Başakşehir İkitelli Saraçlar Sanayi Sitesi 9. Blok’ta bulunan 3 katlı mobilya atölyesinin bodrum katında saat 23.30 sıralarında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında atölyenin bodrum katından yoğun duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çevre ilçelerden de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla polis ve tedbir amaçlı olarak da sağlık ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yanan atölyede birilerinin mahsur kalması ihtimaline karşı AFAD ekipleri de tedbir amaçlı olarak hazır bekledi.

Olayda ölü veya yaralı olmazken yangının gerçekleştiği iş yerinde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.


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