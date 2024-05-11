Başakşehir’de otomobil yan yattı: 1’i çocuk 6 yaralı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yan yattı. Otomobil içerisinde bulunan 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kaza sonrasında yaşanan panik anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 14:58
Başakşehir’de otomobil yan yattı: 1’i çocuk 6 yaralı
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Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yolunda gerçekleşti. Ahmet Selim Erol yönetimindeki 34 HKB 87 plakalı otomobil viraj geldiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Takla atan otomobil yan şekilde yol üzerinde durdu. Çevredeki yurttaşlar araç içerisindekilere yardım etmek için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle, araçta bulunan 1’i çocuk toplamda 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında yurttaşların panik anları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.


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