Başakşehir'de Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
Başakşehir’de İSTEKS Sanayi Sitesi’nde bulunan binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki bir atölyede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İkitelli İsteks Sanayi Sitesi E Blok'ta 3 katlı iş hanındaki bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, atölyenin bulunduğu iş hanındaki diğer dükkanlar da tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürerken, dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi.
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