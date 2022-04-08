Başakşehir'de Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

08 Nisan 2022 Cuma, 13:21

İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki bir atölyede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İkitelli İsteks Sanayi Sitesi E Blok'ta 3 katlı iş hanındaki bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, atölyenin bulunduğu iş hanındaki diğer dükkanlar da tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürerken, dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi.



