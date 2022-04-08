Orman yangınlarında büyük vurgun: Cumhuriyet yazdı, görevden almalar geldi

08 Nisan 2022 Cuma, 11:00

Geçen yıl yaşanan orman yangınlarının ardından yaşanan yolsuzluğu Cumhuriyet ortaya çıkardı.

Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, gazetemizde üç gün art arda yayımlanan yazı dizisinde, yanan alanlardaki milyonlarca ağacın adrese teslim ihalelerle yandaşlara verildiğini, tahsisler yolu Türkiye’nin ormanlarının Avrupa’ya peşkeş çekidiğini, dünya ormanlarının tahrip edilmesine tepki olarak kurulan Orman Yönetim Konseyi'nin Türkiye'deki uluslarlarası şirketlere usulsüz sertifikalar verdiğini belgeleriyle kamuoyuna duyurdu.

Mollaveisoğlu yazı dizisinde özetle şunları kaydetti:

- AKP iktidarı, tomruk, telefon-maden direkleri, kabuklu-kabuksuz kâğıtlık, sanayi ve yakacak odun gibi milyarlarca lira tutan “orman ürününü” değerinin çok altında satarak büyük bir vurguna imza attı. Türkiye geçtiğimiz yıl orman yangını cehenneminin şokunu yaşarken yanmış alanlar hızla ihaleye çıkıldı. Adına, “orman emvali” denilen odun, direk, kereste gibi ürünlere dönüşen orman değerlerinin satışında büyük vurgun yapıldı. Metreküpü 2.500 TL olan tomruk, 1600 TL olan telefon direği, 1500 TL olan kâğıtlık oduna rağmen milyonlarca metreküp emval, ortalama 100 TL’den satıldı. Uzmanlara göre yanan orman alanlarındaki 20 milyon metreküp emval, 13 milyon olarak hesaplanıp yandaşlara pay edildi.

- Orman yangınlarından etkilenen alanlarda bulunan milyonlarca ağacı yandaşlara veren ve yüzlerce milyon dolar rant yaratan AKP, tahsisler yolu ile de Türkiye’nin ormanlarını Avrupa’ya peşkeş çekiyor.Yılda 10 milyon metreküp üretim planlanan ormanlarımızdan 40 milyon metreküp ağaç kesiliyor! Kesimi yapanlar AKP’ye yakın ayrıcalıklı, çokuluslu şirketler... Yalnızca tek bir firma Avrupa’nın MDF ihtiyacının yüzde 70’ini karşılıyor.

-Dünyada orman yağmasına karşı kurulan FSC Forest Stewardship Council (Orman Yönetim Konseyi) Türkiye’de standartlara uymayan ormancılık faaliyetlerini görmezden geliyor, ölümler ve aşırı kesime rağmen “temiz ve güvenli” üretimi simgeleyen belgeyi ülkemizde iş yapan çokuluslu şirketlere verebiliyor...

4 'ORMANA BAKAN' GÖREVDEN ALINDI

Gazetemizin yolsuzluğu gözler önüne seren haber dizisinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı yönetiminde görevden alma kararları geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bakan yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevden alındı.

Mollaveisoğlu, görevden alma kararlarının ardından Twitter hesabı üzerinden Resmi Gazete'deki ilgili haberi paylaşıp şöyle yazdı:

"Ve ormana bakan, dört bakan yardımcısı görevinden alındı…

Hala okumayan varsa Cumhuriyet’te bugün üçüncü bölümünü yazdığım orman talanı yazı dizisini mutlaka okuyunuz.

Cumhuriyet tarihinin en büyük skandalı demiştim. Bakan yardımcılarının görevden alınması ile sonuçlandı"







