Başakşehir'de trafikte bıçaklı kavga!

Başakşehir'de hafriyat kamyonu şoförü ile TIR şoförü arasında trafikte kavga çıktı. Kamyon şoförü bıçakla tehditler savurarak TIR şoförüne saldırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 10:45
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TEM Otoyolu Bağlantı Yolu Başakşehir mevkiinde, dün öğle saatlerinde hafriyat kamyonu şoförü ile TIR şoförü arasında bilinmeyen bir neden ile tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından ,34 K 1869 plakalı hafriyat kamyonu şoförü, aracından çıkardığı bıçakla tehditler savurarak TIR şoförüne saldırmaya çalıştı. TIR şoförü aracını kilitlediği için, kamyon şoförü TIR'a bıçakla zarar verdi.  

Arbede trafikteki başka bir sürücünün araya girmesiyle son bulurken kamyon şoförü, "İnsan hata yapabilir" dedi.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Kamyoncu, aracıyla ilerlediği sırada da hakaretler savurdu. O anlar saldırıya uğrayan TIR şoförünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.  


Başakşehir

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