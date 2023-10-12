Saniye saniye kaydedildi... Kavga ettiği kişiye art arda ateş etti!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 09:37

Güncelleme: 12.10.2023 - 09:39

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Sultançiftliği Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde gece 23.30 sıralarında silahlı kavga yaşandı.

ŞANS ESERİ KURŞUNLAR KİMSEYE İSABET ETMEDİ!

Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde bulunan bir apartmandan çıkan grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Grupta bulunan iki kişi, kavgaya tutuştu. Tekme, tokat ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları, diğerleri ayırmaya çalıştı. Kısa bir süre sonra taraflardan biri belindeki silahı çıkararak rastgele art arda ateş etmeye başladı. Açılan ateşte şans eseri, kurşunlar kimseye isabet etmedi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaşanan olaya ilk olarak çevrede bulunan çarşı ve mahalle bekçileri müdahale etti. Kavgayı sonlandıran bekçiler, tarafları gözaltına aldı, olayda kullanılan silaha ise el koydu. Gözaltına alınan kişiler, olay yerine gelen polis tarafından polis merkezine götürüldü. Kavga anları amatör kameralara yansırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.