Başakşehir'de trafikte dehşet anları! Minibüsçü, kadın sürücünün önünü kesip camına tükürdü
Başakşehir’de bir minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücünün yolunu keserek aracına saldırdı. Kapılarını kilitleyerek kendini korumaya çalışan kadın, eşinden yardım istedi.
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücünün yolunu keserek aracına saldırdı. Tartışmanın ardından minibüs sürücüsü aracını yan çevirerek cipin önünü kesti. Kadın sürücü, kapılarını kilitleyerek kendini korumaya çalışırken, minibüsçü camına tükürerek olay yerinden uzaklaştı.
Öfkeli minibüsçü, cipe vurarak sürücü kapısını açmaya çalıştı. Kadın sürücü, kapılarını kilitleyerek kendini korumaya alırken, paniğe kapılarak eşini arayıp yardım istedi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, minibüs sürücüsü cipin camına tükürdükten sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Yaşanan saldırı anları çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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