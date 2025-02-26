Şanlıurfa'da arazi kavgası kanlı bitti: Ölüler ve yaralılar var!
Haliliye ilçesinde, komşular arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kadın ile eşi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'nde, iki komşu arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın diğer aile fertlerinin katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, taraflar birbirlerine silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
KAVGAYA KARIŞANLAR ARANIYOR
Olay yerine ulaşan ekipler, silahla vurulan Hüseyin Ö. ve eşi Dursun Ö.'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan 2 kişi ise, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: #kavga #silah #Şanlıurfa #arazi
En Çok Okunan Haberler
-
- Şahin’den Altaylı’ya: ‘Şimdi git pislik çukuruna’
- Önce ‘kaza’ dedi, sonra itiraf etti!
- Yandaştan 'diploma' operasyonu!
- O partinin il başkanı gözaltına alındı!
- Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak!
- Başsavcılıktan yeni diploma açıklaması
- Cinsel saldırı davası açıldığı ortaya çıktı!
- Meclis'teki 'sahte imza' skandalını duyurdu!
- 'Adaba aykırı, kabul edilemez'
- O bilirkişiye soruşturma açıldı!