Şanlıurfa'da arazi kavgası kanlı bitti: Ölüler ve yaralılar var!

Haliliye ilçesinde, komşular arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kadın ile eşi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da arazi kavgası kanlı bitti: Ölüler ve yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 14:30

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'nde, iki komşu arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın diğer aile fertlerinin katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, taraflar birbirlerine silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

KAVGAYA KARIŞANLAR ARANIYOR

Olay yerine ulaşan ekipler, silahla vurulan Hüseyin Ö. ve eşi Dursun Ö.'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan 2 kişi ise, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #kavga #silah #Şanlıurfa #arazi

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