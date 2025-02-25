1 kişi canından olmuştu: Kocaeli'deki bıçaklı kavgada 1 zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

1 kişi canından olmuştu: Kocaeli'deki bıçaklı kavgada 1 zanlı tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 10:47

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı'ndaki çorbacıda çıkan bıçaklı kavgada İsmail Ç'nin hayatına kaybetmesine ilişkin çalışma yürütüldü.

Olayın ardından şüpheliler M.Y, T.Ç. ve A.Z. polis ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli T.Ç'ye adli kontrol hükümleri uygulandı, A.Z. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Etiketler: #kocaeli

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