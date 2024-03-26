Başakşehir'de tuz yüklü kamyon kaydı: 2 kişi yaralandı!

Başakşehir'de yokuş çıkan tuz yüklü kamyon geri geri kayarak arkasındaki otomobile çarptı. Kamyonda yüklü olan tuz otomobilin üzerine döküldü. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 15:54
Başakşehir'de tuz yüklü kamyon kaydı: 2 kişi yaralandı!
Abone Ol google-news

Olay, Güvercintepe Mahallesi Gökdemir Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İBB’ye ait tuz yüklü 2 kamyon yokuş çıktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yokuşta kaymaya başladı.

Bu sırada kamyon, arkasında seyir halinde olan sürücü kursuna ait otomobile çarptı. Kamyonda yüklü olan tuzlar otomobilin üzerine döküldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü ve arka koltukta oturan kadın araç içerisinde mahsur kaldı.

Yaralı 2 kadın çevredeki yurttaşların yardımıyla otomobilden kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 2 kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza nedeniyle sokağı trafiğe kapatırken yola ve aracın üzerine dökülen tuzlar iş makinesi yardımıyla belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.


Başakşehir haberleri kamyon haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Kamyon ile okul servisi çarpıştı

Kamyon ile okul servisi çarpıştı
Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: Yaralı öğrenciler var!

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: Yaralı öğrenciler var!
Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü

Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Tasfiye' sürüyor: Süleyman Soylu'ya yakın iki 'karakutu' Emniyet müdürü istifa etti

'Tasfiye' sürüyor: Süleyman Soylu'ya yakın iki 'karakutu' Emniyet müdürü istifa etti
Cyberpunk 2077 kısa süreliğine ücretsiz oluyor!

Cyberpunk 2077 kısa süreliğine ücretsiz oluyor!
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı...Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı...Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
25 Mart 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Yaban Çiçekleri, Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar ve Survivor All Star reyting sıralaması

25 Mart 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Yaban Çiçekleri, Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar ve Survivor All Star reyting sıralaması
İmamoğlu, kolları sıvadığı yerde

İmamoğlu, kolları sıvadığı yerde
Brezilyalı yıldız futbolcu Vinicius, basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı

Brezilyalı yıldız futbolcu Vinicius, basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı
İmamoğlu'ndan canlı yayında 'Emirgan'da 3 villa' iddiasına yanıt

İmamoğlu'ndan canlı yayında 'Emirgan'da 3 villa' iddiasına yanıt
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 30 cm’lik canlı yılan balığı çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 30 cm’lik canlı yılan balığı çıktı