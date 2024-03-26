Başakşehir'de tuz yüklü kamyon kaydı: 2 kişi yaralandı!
Başakşehir'de yokuş çıkan tuz yüklü kamyon geri geri kayarak arkasındaki otomobile çarptı. Kamyonda yüklü olan tuz otomobilin üzerine döküldü. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Olay, Güvercintepe Mahallesi Gökdemir Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İBB’ye ait tuz yüklü 2 kamyon yokuş çıktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yokuşta kaymaya başladı.
Bu sırada kamyon, arkasında seyir halinde olan sürücü kursuna ait otomobile çarptı. Kamyonda yüklü olan tuzlar otomobilin üzerine döküldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü ve arka koltukta oturan kadın araç içerisinde mahsur kaldı.
Yaralı 2 kadın çevredeki yurttaşların yardımıyla otomobilden kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 2 kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza nedeniyle sokağı trafiğe kapatırken yola ve aracın üzerine dökülen tuzlar iş makinesi yardımıyla belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.
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