Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: Yaralı öğrenciler var!
Ergene'de kamyonla öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Gündoğdu Caddesi'nde E.D. idaresindeki 34 DRL 001 plakalı kamyon ile C.A.'nın kullandığı 59 J 1057 plakalı okul servis minibüsü çarpıştı.
Kazada, öğrenci servisindeki 2 öğrenci hafif yaralandı.
Yaralı çocuklar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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