Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: Yaralı öğrenciler var!

Ergene'de kamyonla öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

AA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 12:27
Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: Yaralı öğrenciler var!
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Gündoğdu Caddesi'nde E.D. idaresindeki 34 DRL 001 plakalı kamyon ile C.A.'nın kullandığı 59 J 1057 plakalı okul servis minibüsü çarpıştı.

Kazada, öğrenci servisindeki 2 öğrenci hafif yaralandı.

Yaralı çocuklar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


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