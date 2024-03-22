Kamyon ile okul servisi çarpıştı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kamyonla çarpışan okul servis minibüsünde iki öğrenci yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 09:43
Kamyon ile okul servisi çarpıştı
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Sağlık Mahallesi Gündoğdu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ergin Sokak’tan çıkan E.D. idaresindeki kamyon ile Gündoğdu Caddesi’nde seyreden C.A. yönetimindeki okul servis minibüsü çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine ambulanslar sevk edildi. Camları patlayan minibüste 2 öğrenci hafif yaralandı. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.


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