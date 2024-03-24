Yayınlanma: 24.03.2024 - 10:15

Güncelleme: 24.03.2024 - 10:15

Kaza yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde Taşdemir'in kalbinin durduğunu belirledi. Taşdemir'e bir görevli tarafından kalp masajı yapıldı. Bu sırada itfaiye ekipleri yaralıyı otomobilden çıkartmak için aracın kapı ve direklerinin bir kısmını kesti.

Otomobilden çıkartılan Taşdemir, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adana'nın Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu bir kişi öldü.

Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü