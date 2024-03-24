Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü

Adana'da Aşkın Taşdemir’in kullandığı otomobil, seyir halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpma sonucunda otomobil sürücüsü Taşdemir, araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 10:15
Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü
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Kaza yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde Taşdemir'in kalbinin durduğunu belirledi. Taşdemir'e bir görevli tarafından kalp masajı yapıldı. Bu sırada itfaiye ekipleri yaralıyı otomobilden çıkartmak için aracın kapı ve direklerinin bir kısmını kesti.

Otomobilden çıkartılan Taşdemir, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adana'nın Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu bir kişi öldü.

Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü


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